Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli\'yi ziyaret edecek

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi konutunda ziyaret edecek.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 18.00'de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi ziyaret edeceklerdir. Ziyaret, Sayın Devlet Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda gerçekleşecektir" denildi.
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