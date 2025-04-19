Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bakanlığımızın normal doğumu teşvik etmesi sizi niçin rahatsız ediyor?"
"Bizim gündemimiz, hedefimiz, niyetimiz belli. Biz Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmenin derdindeyiz"
"Biz milletimizin refahını, huzurunu, gelirini artırmanın peşindeyiz"
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.
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