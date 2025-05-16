Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Barış diplomasisin öncülüğünü dünyada bugün Türkiye üstleniyor"

"Biz öyle sıradan bir devlet değiliz"

"Batı'dan Haçlılar geldi, Doğu'dan Moğollar geldi. Yaktılar, yıktılar, taş üstünde taş baş üstünde baş bırakmadılar ama biz vazgeçmedik"

-"Bırakın başkaları detaylarda kaybolup gitsin. Biz ufka bakacağız, ufkun ötesine bakacağız"

"Bizim kutlu yürüyüşümüzü asırlardır durduramadılar"

" İnsani diplomasisinin sancaktarlığını Türkiye yapıyor"

"Olayları tribünden izleyen değil yöneten yönlendiren bir Türkiye var"

"Şiddetin terör tehdidinin olmadığı bir ülkeyi ve bölgeyi inşa etmek için yoğun gayret içerisindeyiz"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Basketbol Gelişim Merkezi'nde İstanbul GENÇFEST Programı'nda konuştu.