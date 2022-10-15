Bartın gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin paylaşım yaptı Açıklaması - Son Dakika
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Bartın gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin paylaşım yaptı Açıklaması

15.10.2022 11:38
Bartın gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin paylaşım yaptı Açıklaması

Bartın haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin, "Adli makamlarımız canımızı, ciğerimizi yakan bu elim hadiseyi tüm boyutlarıyla soruşturacak, en ufak bir ihmali dahi karşılıksız bırakmayacaktır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin, "Adli makamlarımız canımızı, ciğerimizi yakan bu elim hadiseyi tüm boyutlarıyla soruşturacak, en ufak bir ihmali dahi karşılıksız bırakmayacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bartın'ımızda meydana gelen maden kazası sonrası derhal başlatılan çalışmalar birçok kuruluşumuzun ve sahadaki bakanlarımızın katılımıyla, aralıksız şekilde sürmektedir. Kaybettiğimiz madenci kardeşlerimizin aileleri, evlatları emanetlerimizdir. Can kayıplarını telafi edemesek de, vefat eden kardeşlerimizi geri getiremesek de en küçük mağduriyete dahi izin vermeyecek, ailelerimize sahip çıkacağız. Adli makamlarımız canımızı, ciğerimizi yakan bu elim hadiseyi tüm boyutlarıyla soruşturacak, en ufak bir ihmali dahi karşılıksız bırakmayacaktır. Ben de birazdan Bartın'a doğru yola çıkacak ve tüm çalışmalara yerinde vaziyet edeceğim." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Amasra, Bartın, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bartın gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin paylaşım yaptı Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bartın gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin paylaşım yaptı Açıklaması - Son Dakika
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