Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Toplantı, yaklaşık 3 saat 20 dakika sürdü ve basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

12.02.2024 18:47  Güncelleme: 18:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı, yaklaşık 3 saat 20 dakika sürdü.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Kabine, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 21:56:51. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement