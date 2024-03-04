Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye geçmiş olsun dileğinde bulundu

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, seçim çalışmaları için gittiği Tokat'ta trafik kazası geçiren BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile telefonda görüşerek sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.