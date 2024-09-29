Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da açılan Basketbol Gelişim Merkezi'nin şehre değer kattığını vurguladı. Erdoğan, bu merkezin her açıdan İstanbul'a yakışan bir eser olduğunu belirterek, sporun gelişimi için önemli bir adım olduğunu ifade etti. İstanbul'un marka değerinin artırılmasında bu tesisin rolüne dikkat çeken Erdoğan, gençlerin sporla buluşmasının önemine de değindi.
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30.09.2024 05:40:12. #1.11#
SON DAKİKA: Erdoğan, Basketbol Gelişim Merkezi'ni Tanıttı - Son Dakika
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