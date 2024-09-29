Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da açılışı gerçekleştirilen Basketbol Gelişim Merkezi'nde yaptığı konuşmada, 'Bir eseri daha İstanbul'a kazandırmanın gururunu yaşıyoruz' ifadelerini kullandı.
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30.09.2024 05:40:19. #1.12#
SON DAKİKA: Erdoğan Basketbol Gelişim Merkezi'ni Açtı - Son Dakika
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