Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da kendisini karanfillerle karşılayan vatandaşları selamlarken, çocuklara ise Togg'un oyuncak maketlerini dağıttı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak olan mahalli idareler seçimleri kapsamında düzenlenen seçim mitingi için Batman'a geldi. Batman Havaalanına inen Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı otobüsü ile miting alanına geldi.
Yol boyunca vatandaşlar yollara karanfiller atarak Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşların yoğun ilgisine kayıtsız kalmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yol boyu çocuklara yerli ve milli imkanlarla üretilen Togg aracının oyuncak maketini dağıttı. Çocuklar ve vatandaşlar Erdoğan'a teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra miting alanına geçerek vatandaşlara hitap etti. - BATMAN
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan Batman'da vatandaşları selamladı ve çocuklara Togg oyuncak maketleri dağıttı - Son Dakika
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomide yetkin isimlerden oluşan güçlü bir kadro kurduklarını belirterek, "Batman'ın bir evladı olan Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'e bu konuda tam itimadım var.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da yaptığı konuşmada, seçmenlerinin iradesinin sağa sola peşkeş çekildiğini söyledi. Erdoğan, Altılı Masa'nın yerinde yeller estiğini belirterek, Türkiye'nin bu işportacı siyaset anlayışından kurtulmasını diledi. Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e tam itimadı olduğunu vurguladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gönen ilçesinde yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimlerinin güvenliği ve huzuru için tedbirler aldıklarını belirtti. Yerlikaya, terör örgütleriyle mücadele ettiklerini ve organize suç örgütleriyle de mücadele edeceklerini vurguladı. Ayrıca, seçimlerin hür ve adil bir ortamda gerçekleşmesi için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Gönen ilçesinde yaptığı ziyaretlerde uyuşturucu ile mücadele konusunda 85 milyonun takım ruhu ile çalışması gerektiğini söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen 'Özgür ve Yaratıcı İstanbul İçin Tam Yol İleri' programı gerçekleştirildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, programda İstanbul'un geleceğini şekillendirmek için yapılan çalışmaları ve hedefleri anlattı. İmamoğlu, İstanbul'a 200 yeni mekan kazandırılacağını, 40 kütüphane açılacağını, yılda 10 bin etkinlik düzenleneceğini ve en az 100 festival yapılacağını belirtti. Ayrıca, İstanbul'un 2027 Avrupa Oyunları'na ev sahipliği yapacağı da duyuruldu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde yapılan çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Özhaseki, 76 bin evin tamamlandığını ve teslim edildiğini belirterek, her ay 10 bin ila 15 bin evin daha teslim edileceğini söyledi. Ayrıca, deprem sonrası yapılan çalışmalara ilişkin eleştirilere yanıt veren Özhaseki, yapılan algılamalara rağmen çalışmaların devam edeceğini vurguladı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'da gerçekleştirdiği ziyaretlerde Pancar Ekicileri Kooperatifi, Ticaret Borsası, Köy Kalkınma Kooperatifleri Birliği, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası ile Ziraat Odası'nı ziyaret etti. Bakan Yumaklı, çalışmalar hakkında bilgi aldı ve talepleri dinledi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ordu'da seçim çalışmalarını sürdürdü. Davutoğlu, Gülyalı ve Altınordu ilçelerinde vatandaşları selamladı. Çamaş ilçesinde yaptığı konuşmada, Çamaş Belediye Başkan adayı Ahmet Özcan'a destek istedi. Davutoğlu, Anadolu topraklarında ayaklarının değmediği yer kalmadığını belirterek, halkın arasında olduğunu vurguladı.
Malatya'da jandarma tarafından yakalanan FETÖ firarisi, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firari zanlının 'FETÖ/PDY'ye üye olma' suçundan arandığı belirtildi.
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