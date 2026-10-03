Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilim Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilim Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilim Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST Güneydoğu programı kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlerin bilim ve teknolojiyle buluşması amacıyla kurulan ve 2026 yılında tam kapasite tamamlanan Bilim Merkezi’nin resmi açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST Güneydoğu programı kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlerin bilim ve teknolojiyle buluşması amacıyla kurulan ve 2026 yılında tam kapasite tamamlanan Bilim Merkezi'nin resmi açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğünde Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'ya katılmak ve Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirmek üzere Şanlıurfa'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra festival alanına geçerek kalabalığa hitap etti. Konuşmasına alandakileri selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, akılla emeği, zekayla bilgiyi, fikirle projeyi buluşturan TEKNOFEST'te gençlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından, bakanlar, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ve protokol üyelerinin katılımıyla video konferans (canlı bağlantı) yoluyla Bilim Merkezi'nin resmi açılışı gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve gençlerin bilimle iç içe olmasına imkan sağlayan Bilim Merkezi'ndeki açılış töreninde, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mithat Can Kutluca ve TÜBİTAK yetkilileri birlikte kurdele kesti. Program, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından TEKNOFEST ödül töreni ile sona erdi.

Kaynak: İHA
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