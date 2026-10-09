Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birleşmiş Milletler çatısı altındaki ülkelerin iradesinin BMGK’daki 5 üyenin veto hakkına tabi olduğu sistem sürdürülebilir değildir."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birleşmiş Milletler çatısı altındaki ülkelerin iradesinin BMGK’daki 5 üyenin veto hakkına tabi olduğu sistem sürdürülebilir değildir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birleşmiş Milletler çatısı altındaki ülkelerin iradesinin BMGK'daki 5 üyenin veto hakkına tabi olduğu sistem sürdürülebilir değildir."
Kaynak: İHA