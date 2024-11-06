Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bişkek\'te Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi Öncesi Aile Fotoğrafı Çekti

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bişkek'te katılacağı Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi öncesi aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te sabah saatlerinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesinin ardından TDT Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'nin yapılacağı alana geldi. Burada Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından karşılanan Erdoğan, zirve öncesi diğer liderlerle birlikte aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü temasları kapsamında Caparov'un devlet ve hükümet başkanları onuruna vereceği resepsiyona katılacak. - BİŞKEK