Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim itirazımız basın özgürlüğünün suistimal edilmesinedir"
"Darbe bültenini aratmayan gazete çıkarılan, vesayetçilere manşetlerden selam çakılan, antidemokratik güç odaklarına sözcülük yapılan günler eskide kaldı"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde '10. Anadolu Medya Ödülleri' programında konuştu.
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