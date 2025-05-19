Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Bizler de ecdadımızın kutsal bir emanet olarak bıraktığı vatana ve Cumhuriyete sahip çıkıyor, ilelebet payidar kalacak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni her alanda ileriye taşıyacak ve yüceltecek adımlar atıyoruz." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: ' Bizler de ecdadımızın kutsal bir emanet olarak bıraktığı vatana ve Cumhuriyete sahip çıkıyor, ilelebet payidar kalacak... - Son Dakika
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