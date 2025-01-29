Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Bolu Kartalkaya'daki yangına ilişkin) Ailelerimizin acısına acı kattığını gördüğümüz bu münakaşalardan özellikle uzak durduk. Biz sükut ettikçe ana muhalefet, kiralık kalemleri ve tetikçi ekran yüzleri seviyeyi her gün biraz daha aşağıya çekti. Ailelerimizin matemini umursamadan bir haftadır vicdansızlığın her çeşidini sergilediler." - ANKARA