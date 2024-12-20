Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölücü terör örgütünün şehir eşkıyalarını açtıkları çukurlara gömdük. Belediyeye sağlanan imkanların teröristlerin hain emellerine peşkeş çekilmemesi için gereken tedbirleri aldık, hukuk ve kanunlar nezdinde hizmet etmek isteyene imkanı sunuyoruz. Demokrasi ile terör aynı yerde bulunmaz." - MARDİN