Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bozkurt işaretini yapan Merih'e verilen bu ceza, Merih'in şahsına değildir. Aslında Türkiye'nin millet olarak yapısına dönük verilmiş olan bir cezadır"

-Cumhurbaşkanı Erdoğan:

"Tüm olumsuzluklara rağmen A Milli Futbol Takımımız Hollanda gibi bir futbol ekolüne adeta kök söktürdü. En az galip gelmiş kadar stattan başımız dik ayrıldık"

-"Beşar Esed şu anda Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasında bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz. Biz davetimizi yapacağız. İnşallah bu davetle birlikte de Türkiye- Suriye ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz."