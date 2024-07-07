Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bozkurt işaretini yapan Merih'e verilen bu ceza, Merih'in şahsına değildir. Aslında Türkiye'nin millet olarak yapısına dönük verilmiş olan bir cezadır"
-Cumhurbaşkanı Erdoğan:
"Tüm olumsuzluklara rağmen A Milli Futbol Takımımız Hollanda gibi bir futbol ekolüne adeta kök söktürdü. En az galip gelmiş kadar stattan başımız dik ayrıldık"
-"Beşar Esed şu anda Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasında bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz. Biz davetimizi yapacağız. İnşallah bu davetle birlikte de Türkiye- Suriye ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz."
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