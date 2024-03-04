Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yaz sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözeceğiz" - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yaz sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı ağırlayacaklarını ve Türkiye'nin Gazze ve Filistin için elinden geleni yapmaya devam edeceğini belirtti. Ayrıca, seçim güvenliği için tedbirler alındığını ve terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini vurguladı. Erdoğan, Türkiye'nin güney sınırlarında kurulacak bir teröristanla dize getirilemeyeceğini ve sınırlarla ilgili meseleyi bu yaz kalıcı olarak çözeceklerini ifade etti.

04.03.2024 21:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yaz sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözeceğiz"

-Cumhurbaşkanı Erdoğan:

-"Yarın Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı ağırlayacağız"

- "Türkiye Gazze ve Filistin için elinden geleni yapmaktadır, yapmaya da devam edecektir"

-"Şimdiye kadar 46 bin konut ve köy evini vatandaşlarımıza teslim ettik. İnşallah yıl sonuna kadar 200 bin konutu ve köy evini hak sahiplerine teslim edeceğiz."

-"Seçim güvenliği için gerekli tedbirleri alıyoruz"

-"Seçim Gününe kadar yaklaşık 50 şehirde vatandaşlarımızla buluşmayı hedefliyoruz"

-"Terörle mücadeleyi sınırlarımızın içinde ve dışında kararlılıkla devam ettiriyoruz"

-"Türkiye'yi güney sınırları boyunca kuracağı bir teröristanla dize getireceğini düşünenlere yeni kabuslar yaşatacak hazırlıklarımız var"

-"Bu yaz sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözeceğiz"

-"Çemberi tamamlamak üzereyiz"

-"Bizim sömürgemiz yok, Binlerce yıllık devlet tecrübemiz var, insanlığı kendimize hayran bırakacak milli hasletlerimiz ve çalışma vasfımız var"

-"Dikensiz bir gül bahçesinde yürümedik. Sahip olduğumuz her şeyi dişimiz ve tırnağımızla kazıyarak, gerektiğinde canımız ve kanımızla yoğurarak kazandık"

Kaynak: İHA

Mahmud Abbas, Filistin, Türkiye, Gazze, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu yaz sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözeceğiz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan: Samsunumuza, 17 ilçemize ortak akılla hizmet edeceğiz
    21:32 Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan: Samsunumuza, 17 ilçemize ortak akılla hizmet edeceğiz

    AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan, Vezirköprü ve Havza programlarında vatandaşlarla buluştu. Doğan, Samsun ve 17 ilçe için ortak akılla hizmet edeceklerini belirtti.

  • Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya, Bilgi Mahallesini ziyaret etti
    21:29 Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya, Bilgi Mahallesini ziyaret etti

    Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya, beraberindeki kurum amirleriyle birlikte Bilgi Mahallesini ziyaret etti. Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Sakarya, sorun ve talepleri dinledi ve kapılarının her zaman vatandaşa açık olduğunu belirtti. Sakarya, ziyaretin ardından şehit yakınlarına da ziyarette bulundu.

  • KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Almanları ülkesini ziyaret etmeye çağırdı
    21:09 KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Almanları ülkesini ziyaret etmeye çağırdı

    KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen bir forumda konuşarak, KKTC'nin doğal güzelliklerini ve kültürünü tanıtmak için Almanları ülkesini ziyaret etmeye çağırdı. Tatar, KKTC'nin turizm potansiyelini vurgulayarak, turizmin küresel barış için önemli bir rol oynadığını ifade etti.

  • İran'daki parlamento seçimlerinde radikaller çoğunluğu kazandı
    21:00 İran'daki parlamento seçimlerinde radikaller çoğunluğu kazandı

    İran'da yapılan parlamento seçimlerinde katılımın rekor düzeyde düşük olduğu ve radikal adayların çoğunluğu kazandığı bildirildi. İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, 61 milyon seçmenden sadece 25 milyonunun oy kullandığını açıkladı. Seçimlerin, ülkenin tarihindeki en büyük protesto dalgası olan Mahsa Amini eylemleri sonrası gerçekleştiği belirtildi. Uzmanlar, düşük katılımın siyasete duyulan hayal kırıklığının bir göstergesi olduğunu vurguladı. İran'ın resmi seçim kurulu, parlamentodaki 290 sandalyeden 245'inin ilk turda belirlendiğini duyurdu. Kazanan adayların çoğunluğunun muhafazakar tutucular olduğu ifade edildi.

  • AK Parti Kayseri İl Başkanlığı, çevre ve görüntü kirliliğine neden olan siyasi görsellerin kaldırılması için başvuruda bulundu
    20:57 AK Parti Kayseri İl Başkanlığı, çevre ve görüntü kirliliğine neden olan siyasi görsellerin kaldırılması için başvuruda bulundu

    AK Parti Kayseri İl Başkanlığı, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için kentte yasal olmayan bölgelerde çevre ve görüntü kirliliğine neden olan tüm siyasi görsellerin kaldırılması için seçim kuruluna dilekçe verdi. Dilekçede, trafik lambaları, trafik işaret panoları, köprü, üst geçit ayakları ve altları ile tramvay güzergahında bulunan tüm görsel, afiş ve brandaların kaldırılması talep edildi.

  • Fransa, Ukrayna'ya askeri personel göndermeyi düşünmüyor
    20:56 Fransa, Ukrayna'ya askeri personel göndermeyi düşünmüyor

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çek basınına verdiği röportajda, Fransa'nın yakın gelecekte Ukrayna'ya askeri personel göndermeyi düşünmediğini belirtti. Macron, Ukrayna'yı desteklemek için yapılabilecek her şeyi düşündüklerini ancak Fransız birliklerinin gönderilmesi konusunda bir plan olmadığını ifade etti.

  • Eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, teslim oldu
    20:47 Eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, teslim oldu

    Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan bir binaya ilişkin hakkında dava açılan ve duruşmada tahliye edildikten sonra yapılan itiraz üzerine hakkında yakalama kararı verilen eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, Tarsus Adliyesi'ne teslim oldu. Kavak, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi ve mahkeme heyeti tarafından tutuklanmasına karar verildi.

  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Emeklilere sendikalaşmak, hak aramak anayasal güvencedir
    20:47 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Emeklilere sendikalaşmak, hak aramak anayasal güvencedir

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kırklareli'nde düzenlenen halk buluşmasında emeklilere seslenerek sendikalaşmanın ve hak aramanın anayasal güvence olduğunu belirtti. Özel, ayrıca belediye başkan adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu'na destek istedi ve bağımsız aday Serdar Türker'i eleştirdi.

  • Samsun'da muhtar adaylarının tanıtım afişleri koparıldı
    20:41 Samsun'da muhtar adaylarının tanıtım afişleri koparıldı

    Samsun'un Atakum ilçesinde İncesu Yalı Mahallesi'nde muhtar adaylarının kendilerini tanıtmak amacıyla astıkları afişler, kimliği belirsiz kişiler tarafından koparıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde afişlerin asıldığı yere gelen kişilerin afişleri yerlerinden kopartarak araçlarına koyma anları yer aldı. Muhtar adayları, yapılan bu eylemleri kınayarak seçim sürecinin sevgi ve saygı çerçevesinde devam etmesini istedi.


21:41 İstanbul ve çevresinde hissedilen bir deprem oldu. İstanbul ve çevresinde hissedilen bir deprem oldu.
21:06 ABD’nin İsrail büyükelçiliği personeli Kudüs’te ölü bulundu ABD'nin İsrail büyükelçiliği personeli Kudüs'te ölü bulundu
20:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası muhalefete yüklendi: Emeklilerimizin kafasını karıştırıyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası muhalefete yüklendi: Emeklilerimizin kafasını karıştırıyorlar
17:50 Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde 3 aydır maaş alamayan işçiler isyan bayrağını çekti Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde 3 aydır maaş alamayan işçiler isyan bayrağını çekti
17:33 Tokat Valisi: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin durumu iyi Tokat Valisi: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin durumu iyi
19:44 Taner Tolga Tarlacı GKRY’de tutulduğu cezaevinden Yasin Obuz’a seslendi: Çok kötü durumdayım, beni çıkar Taner Tolga Tarlacı GKRY'de tutulduğu cezaevinden Yasin Obuz'a seslendi: Çok kötü durumdayım, beni çıkar
19:43 Eşi ve engelli oğlunu katleden yaşlı adamın cinayeti işleme sebebi emekli maaşı çıktı Eşi ve engelli oğlunu katleden yaşlı adamın cinayeti işleme sebebi emekli maaşı çıktı
19:29 Karabük’te genç kadın sitenin duvarından düşerek yaşamını yitirdi Karabük'te genç kadın sitenin duvarından düşerek yaşamını yitirdi
19:06 ’’Yeniden Refah seçimden önce adaylarını çekecek’’ iddiasına Mehmet Altınöz’den jet yalanlama: Bu tür iddiaları şiddetle kınıyoruz ''Yeniden Refah seçimden önce adaylarını çekecek'' iddiasına Mehmet Altınöz'den jet yalanlama: Bu tür iddiaları şiddetle kınıyoruz
18:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü çembere alıyoruz, bu yaz Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi çözüme kavuşturacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü çembere alıyoruz, bu yaz Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi çözüme kavuşturacağız
17:54 Bahçeli’den Filistin mesajı: Bıçak kemiğe dayandı, gerekirse Türkiye her ihtimali masaya koyup restini çekmeli Bahçeli'den Filistin mesajı: Bıçak kemiğe dayandı, gerekirse Türkiye her ihtimali masaya koyup restini çekmeli
17:22 Mecidiyeköy’de yürüyen merdiven arızası: 3 kişi yaralandı Mecidiyeköy'de yürüyen merdiven arızası: 3 kişi yaralandı
17:18 Apple Türkiye, tüm ürünlerine zam yaptı Apple Türkiye, tüm ürünlerine zam yaptı
17:03 Lüks otomobilde tabancayla poz veren sosyal medya fenomeni gözaltına alındı Lüks otomobilde tabancayla poz veren sosyal medya fenomeni gözaltına alındı
16:28 Arda Güler, Real Madrid’den Milan’a transfer oluyor Arda Güler, Real Madrid'den Milan'a transfer oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2024 21:48:13. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yaz sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözeceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement