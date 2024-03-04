Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yaz sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözeceğiz"

-Cumhurbaşkanı Erdoğan:

-"Yarın Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı ağırlayacağız"

- "Türkiye Gazze ve Filistin için elinden geleni yapmaktadır, yapmaya da devam edecektir"

-"Şimdiye kadar 46 bin konut ve köy evini vatandaşlarımıza teslim ettik. İnşallah yıl sonuna kadar 200 bin konutu ve köy evini hak sahiplerine teslim edeceğiz."

-"Seçim güvenliği için gerekli tedbirleri alıyoruz"

-"Seçim Gününe kadar yaklaşık 50 şehirde vatandaşlarımızla buluşmayı hedefliyoruz"

-"Terörle mücadeleyi sınırlarımızın içinde ve dışında kararlılıkla devam ettiriyoruz"

-"Türkiye'yi güney sınırları boyunca kuracağı bir teröristanla dize getireceğini düşünenlere yeni kabuslar yaşatacak hazırlıklarımız var"

-"Bu yaz sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözeceğiz"

-"Çemberi tamamlamak üzereyiz"

-"Bizim sömürgemiz yok, Binlerce yıllık devlet tecrübemiz var, insanlığı kendimize hayran bırakacak milli hasletlerimiz ve çalışma vasfımız var"

-"Dikensiz bir gül bahçesinde yürümedik. Sahip olduğumuz her şeyi dişimiz ve tırnağımızla kazıyarak, gerektiğinde canımız ve kanımızla yoğurarak kazandık"