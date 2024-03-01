Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüştü

İmamoğlu: Atatürk'e derin bir vefa duygusuyla bağlı olmak benim asla vazgeçmeyeceğim şiarımdır

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediyesi'nin düzenlediği Vefa Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Halk Partisi'ne olan bağlılığını ve Atatürk'e olan vefa duygusunu vurguladı. İmamoğlu, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyeti ve vatanı sevmenin büyük bir vefa bağlılığı olduğunu belirtti.