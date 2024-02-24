Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan ile ilişkilerin ilerletilmesine önem veriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Komşumuz Bulgaristan Türkiye için çok değerli bir müttefik ve güvenilir bir dosttur. Çok boyutlu meydan okumalarla karşılaştığımız bir dönemde Türkiye-Bulgaristan ilişkilerinin ilerletilmesine ayrı bir ihtimam gösteriyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Kurultayı'na bir videomesaj gönderdi.
Dört yıl önce kovid-19 salgını nedeniyle çevrimiçi düzenlenen Kongreye videomesaj, vasıtasıyla iştirak ettiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Partinizi yeni döneme hazırlayacak kadroların tespitini sağlayacak kurultayınıza da, nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. Kurultayınızın şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.
31 Mart tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimlerinin kampanya döneminde çok yoğun bir temponun içerisinde olduklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fiziken aranızda bulunamasam da kalbimin sizlerle olduğunu biliyorsunuz. Rabb'im aramızdaki muhabbeti ve dayanışmayı daim eylesin diyorum. Komşumuz Bulgaristan Türkiye için çok değerli bir müttefik ve güvenilir bir dosttur. Çok boyutlu meydan okumalarla karşılaştığımız bir dönemde Türkiye- Bulgaristan ilişkilerinin ilerletilmesine ayrı bir ihtimam gösteriyoruz" açıklamasını yaptı.
"Türkiye- Bulgaristan ilişkilerinin ilerletilmesine ayrı bir ihtimam gösteriyoruz"
Bulgaristan'la münasebetleri her alanda geliştirmenin çabasında olduklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:
"Bunun her iki ülkenin de müşterek menfaatine olduğuna inanıyoruz. Elbette bu süreçte iki devlet arasında kurdukları güçlü, beşeri köprülerle soydaşlarımız hayati bir rol üstleniyor. Hak ve Özgürlükler Hareketinin Bulgaristan siyasetinin ve demokrasisinin yapı taşlarından biri konumuna gelmesinden memnuniyet duyuyoruz. Hareket, Türkiye Bulgaristan iş birliğine katkılar sağlarken soydaşlarımızın menfaatlerinin korunmasında da önemli başarılara imza atmıştır. Yeni seçilecek kadroların bu anlayışla birlik ve beraberlik içerisinde, seçmenlerin beklentilerini önceleyen daha kapsayıcı ve kucaklayıcı bir yaklaşımla yollarına devam edeceklerine inanıyorum. Kurultay sonucu delegelerin iradesiyle seçilecek başta eş başkanlar olmak üzere partinin çeşitli kademelerinde göreve gelecek tüm kardeşlerime yürekten başarılar diliyorum. Nazik davetiniz için tekrar teşekkür ediyor, başarılı bir kurultay geçirmenizi temenni ediyorum. Sizlerin şahsında Bulgaristan'da yaşayan tüm soydaşlarımıza, Tüm Hak ve Özgürlükler Hareketi Üyelerine ve Bulgar dostlarımıza selamlarımı gönderiyorum." - ANKARA
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31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Turgut Altınok, tüm rakiplerini proje lansman toplantısına davet etti. Lansmana katılması beklenen isimler arasında CHP'nin adayı Mansur Yavaş da bulunuyor. Sadece DEM Parti'nin adaylarına davet gönderilmedi.
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