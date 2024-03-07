Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefetin Planı ve Projeleri Yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bunlarda plan, proje hiçbir şeyi yok. Hayalleri sadece kendi siyasi çıkarlarıyla çevrili. Bunların genel merkezleri, genel başkanları ne ki Mersin'deki adayları, teşkilatları ne olsun. Birbirleriyle uğraşmaktan, kavga etmekten başka hiçbir işe kendi aralarında demlenmekten başka hiçbir şeye vakitleri yetmiyor" dedi.
Seçim mesaisine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21'inci mitingini Mersin'de düzenledi. Partisinin Mersin Millet Bahçesi'nde düzenlediği mitingde konuşan Erdoğan, "Vatanın her köşesinde her kardeşimiz huzur ve güven içerisinde yaşıyor. Yörük çadırındaki duman tüttüğü sürece kimse ülkemizin sırtını yere getiremez. Bereketli topraklarıyla, ihtişamlı orman ve dağlarıyla, ticaretin kalbi limanıyla Mersin, ülkemizin vitrin şehirlerinden biri oldu. Bin yıldır Akdeniz ufuklarından gözünü ayırmayan Mersin, Türkiye yüzyılının da öncülüğünü üstlenecektir. Bu vesileyle geçtiğimiz yılın Mayıs ayında yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanlığına yüzde 40, mecliste yüzde 38 oy oranından dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Şuanda karşımdaki katılıma bakıyorum da bugün Mersin 85 bin kişiyle burada. Ben inanıyorum ki gümbür gümbür Mersin 31 Mart'a yürüyecek. 31 Mart'ta sandıkları patlatıyoruz" diye konuştu.
Erdoğan, şöyle devam etti:
" Genç bir kızımız elinde 'kara TOGG'a, hava KAAN'a, dünya reise hayran' pankartıyla gelmiş. Diğer hanım kızımız da Silifkeli olduğu için 'Mersin'den yıldızlara, uzayın kahramanı Alper Gezeravcı' pankartıyla gelmiş. Mersinli Türkiye yüzyılına 'Heye' diyor. Vatan sevgisi bedelle ölçülemez Özgür efendi. Sayılı gün çabuk geçer, güle güle Vahap Seçer. Maşallah 31 Mart akşamı inşallah İstiklal Marşı'na var mısın Mersin. Mersin bu işi bitirdi. Biz 21 yıldır Mersin'e sadece eser getirdik, hizmet getirdik. Muhalefet ne getirdi. Hiçbir şey. Çünkü bunların getireceği hiçbir şey yok. Hayata geçirdiğimiz hamlelerle Mersinli kardeşlerimizin hep yanında olduk. Mersin'e hiçbir yatırım yapmayanları siz çok iyi biliyorsunuz. Burada hangi belediye vardı. CHP belediyesi vardı. CHP belediyesi Mersin'e ne verdi. Hiçbir şey. Biz bu güzel Mersin'i bunlara teslim edemeyiz. Öyleyse Akdeniz'de nasıl destan yazdıysak Mersin'in tamamında destan yazalım. Buna hazırız. Öyleyse durmak yok, yola devam."
Erdoğan, muhalefete de seslenerek, "Bunların kendi ittifakla kendi yerel ittifaklarını sürdürmek dışında hiçbir şeye göremezsiniz. Bunlarda plan, proje hiçbir şey yok. Hayalleri sadece kendi siyasi çıkarlarıyla çevrili. Bunların genel merkezleri, genel başkanları ne ki Mersin'deki adayları, teşkilatları ne olsun. Birbirleriyle uğraşmaktan, kavga etmekten başka hiçbir işe kendi aralarında demlenmekten başka hiçbir şeye vakitleri yetmiyor. Mersin'in beklentilerini yapmak için bırakın iradeyi niyet sahibi bile değiller. Dünyada rakipleriyle değil, kendi kendileriyle uğraşarak seçim kazanmaya çalışan muhalefet sadece benim ülkemde var. Siz arada bir atıp tuttuklarına, vaat verdiklerine bakmayın. Hepsi yalan, hepsi hikaye ve hepsi 2 gün sonra unutacakları vaatler. Söyleyin söz verdiklerinden hangisini yaptılar. Dişe dokunur tek bir yatırım yapmadan şehrin yıllarını çalan bunlar değil mi. Şehrin hiçbir derdiyle dertlenmeyen bunlar değil mi. Bakanlıklarımıza yaptıkları yatırımlar dışında tek bir çivi çakmadan sizlerden destek isteyenlere hak ettikleri cevabı verin" şeklinde konuştu. - MERSİN
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefetin Planı ve Projeleri Yok - Son Dakika
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