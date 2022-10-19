Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tebbun ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede, Türkiye-Cezayir ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerin müşterek gayretler sonucu ulaştığı müstesna seviyeden memnuniyet duyduğunu ifade etti. FETÖ ile mücadele konusunda attığı samimi adımlar için Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'a teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm alanlarda olduğu gibi enerji sektöründeki, özellikle de doğalgaz konusundaki işbirliğini artırmak istediğini belirtti" ifadeleri kullanıldı.