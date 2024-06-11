Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Merkezi'ne ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Merkezi'ne ziyaret gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Merkezi'ne ziyarette bulundu. Erdoğan'ın ziyaretinde CHP Genel Merkezi'nde yaklaşık 1 saat 30 dakika süren bir görüşme gerçekleştirildi. Bu ziyaret, Erdoğan'ın 18 yıl önceki ziyaretinden sonra gerçekleşen ilk ziyaretti.

11.06.2024 18:18
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GÖRÜŞME 1,5 SAAT SÜRDÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte CHP Genel Merkezi'ne Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da geldi. Erdoğan ve Özel görüşmesi yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. İkili arasındaki ilk görüşme de 1 saat 35 dakika sürmüştü. Görüşmenin ardından Özel, Erdoğan'ı makam aracına kadar uğurladı. Erdoğan ve Özel, CHP Genel Merkezi'nden çıktıktan sonra 2 kez tokalaştı. Erdoğan, basın mensuplarını da selamladıktan sonra makam aracına bindi. Özel, Erdoğan'ın makam aracı CHP Genel Merkezinden ayrıldıktan sonra binaya yönelerek makamına geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en son 18 yıl önce Başbakanlığı döneminde, CHP Genel Merkezinin yeni binasının açılışı nedeniyle o dönemki genel başkan Deniz Baykal'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulunmuştu.

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Fahrettin Altun, Hasan Doğan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Merkezi'ne ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika

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