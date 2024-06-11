Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Merkezi'ne ziyaret gerçekleştirdi

Politika

GÖRÜŞME 1,5 SAAT SÜRDÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte CHP Genel Merkezi'ne Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da geldi. Erdoğan ve Özel görüşmesi yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. İkili arasındaki ilk görüşme de 1 saat 35 dakika sürmüştü. Görüşmenin ardından Özel, Erdoğan'ı makam aracına kadar uğurladı. Erdoğan ve Özel, CHP Genel Merkezi'nden çıktıktan sonra 2 kez tokalaştı. Erdoğan, basın mensuplarını da selamladıktan sonra makam aracına bindi. Özel, Erdoğan'ın makam aracı CHP Genel Merkezinden ayrıldıktan sonra binaya yönelerek makamına geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en son 18 yıl önce Başbakanlığı döneminde, CHP Genel Merkezinin yeni binasının açılışı nedeniyle o dönemki genel başkan Deniz Baykal'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulunmuştu.