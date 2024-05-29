Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel ile Haziran ayının 9'undan sonra görüşecek - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel ile Haziran ayının 9'undan sonra görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ziyaretine ilişkin soruya, 'Ayın 9'undan sonra' yanıtını verdi. Ayrıca İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüşme konusunda herhangi bir nedenin olmadığını belirtti.

29.05.2024 14:21
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel ile Haziran ayının 9'undan sonra görüşeceklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ziyaretine ilişkin sorulan soruya, "Ayın 9'undan sonra" yanıtını verdi.

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüşülmesine ilişkin sorulan soruyu da yanıtlayan Erdoğan, "Görüşmeme için hiçbir bir neden, sebep yok" açıklamasında kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel, İYİ Parti, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel ile Haziran ayının 9'undan sonra görüşecek - Son Dakika

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