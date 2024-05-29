Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel ile Haziran ayının 9'undan sonra görüşecek

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel ile Haziran ayının 9'undan sonra görüşeceklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ziyaretine ilişkin sorulan soruya, "Ayın 9'undan sonra" yanıtını verdi.

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüşülmesine ilişkin sorulan soruyu da yanıtlayan Erdoğan, "Görüşmeme için hiçbir bir neden, sebep yok" açıklamasında kullandı. - ANKARA