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Erdoğan: Genel başkan çocuklara din eğitimi eleştirisiyle Orta Çağ zihniyetine sahip - Son Dakika
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Politika

Erdoğan: Genel başkan çocuklara din eğitimi eleştirisiyle Orta Çağ zihniyetine sahip

Erdoğan: Genel başkan çocuklara din eğitimi eleştirisiyle Orta Çağ zihniyetine sahip

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkenin en büyük siyasi partisinin genel başkanı, çocuklara din eğitimi verilmesine 'Orta Çağ zihniyeti' deme gafleti gösterebiliyor.

01.02.2024 15:08  Güncelleme: 15:08
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkenin en büyük siyasi partisinin genel başkanı, çocuklara din eğitimi verilmesine 'Orta Çağ zihniyeti' deme gafleti gösterebiliyor." - ANKARA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Erdoğan: Genel başkan çocuklara din eğitimi eleştirisiyle Orta Çağ zihniyetine sahip - Son Dakika
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