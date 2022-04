Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çocukların kulakları bomba sesleriyle değil, akranlarının sesleriyle çınlamalıdır" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Savaşların bitirilmesi için gösterdiğimiz gayretin en önemli motivasyon kaynağı çocuklarıdır. Çocukların kulakları bomba sesleriyle değil, akranlarının neşeli sesleriyle çınlamalıdır. Çocukların yürekleri tedirginlikle değil sevgiyle, coşkuyla, umutla çarpmalıdır. Çocuklar, korkunun pençesinde değil huzurla uyumalıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Başakşehir Millet Bahçesi'ndeki 23 Nisan TRT Çocuk Şenliği'ne katıldı.

Burada yaptığı konuşmasında tüm çocukların bayramını kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası düzeyde düzenlenmeye başlandığı 1979 yılından beri dünyanın 120 farklı ülkesinden 30 binin üzerinde çocuğu ağırladığımız bu şenliğimize hepiniz hoş geldiniz. Salgın sebebiyle zorunlu ara verdiğimiz misafir çocukları ağırlama programına önümüzdeki yıldan itibaren tekrar başlayacağız. Yakın çevremizdeki gelişmeleri göz önüne aldığımızda oradaki çocuklar için derin üzüntü yaşıyoruz. Güneyimizde bir trajedi halen sürüyor. Kuzeyimizde 2 ayını bitiren savaşı da acıyla takip ediyoruz. Böyle dönemlerde çocuklarımızın saf sevgisine, dokunuşuna her zamankinden daha çok ihtiyacımız olduğuna inanıyorum. Savaşların bitirilmesi için gösterdiğimiz gayretin en önemli motivasyon kaynağı çocuklarıdır. Çocukların kulakları bomba sesleriyle değil, akranlarının neşeli sesleriyle çınlamalıdır. Çocukların yürekleri tedirginlikle değil sevgiyle, coşkuyla, umutla çarpmalıdır. Çocuklar, korkunun pençesinde değil huzurla uyumalıdır" dedi.

"Bu parkı açtığımız gün şu anı düşledim"

"Ülkemize sığınan herkesi, ama çocukları adeta üzerlerine titreyerek koruyup kollamamız bu yaklaşımdır diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Dünyayı çocuklara verdiğimiz gün, her şeyin daha şefkatli olduğunu göreceğiz. "Hayatın farklı alanlarında etki, yetki söz sahibi olduğunuzda; Sakın ola zamana yenik düşmeyin. Ailenize, arkadaşlarınıza okulunuza sıkı sıkıya sahip çıkın. Teknolojinin imkanlarını kullanın ama asla onun esiri olmayın. En iyi öğretici hayattır. Hayatla bağlarınızı asla koparmayın. Salgın döneminde aylarca evinizden çıkmadığınız biliyorum. Bu sıkıntılı dönem geride kaldığından artık her fırsatta parklarda, bahçelerde imkan olan her yerde, temiz havayla, tabiatla, arkadaşlarınızla buluşun. Resimden edebiyata müziğe ne olursa olsun, kendinizi mutlu edeceğiniz bir alanda çalışın. Bu parkı açtığımız gün çok mutluydum. Şuanı o açılışta düşledim. Yeter ki siz isteyin. Bizim için en keyifli en verimli işler, sizin için yaptığımız hizmetlerdir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmalarının ardından eşi Emine Erdoğan ile birlikte çocuklarla hatırla fotoğrafı çekildi. Erdoğan çifti daha sonra çocuklarla şarkı söyledi. - İSTANBUL