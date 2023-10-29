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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz"

Son Güncelleme: 29.10.2023 10:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı. Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz" - Son Dakika
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