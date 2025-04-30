Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha önce 700 bin lira olan hibemizi 875 bin liraya; yine 700 bin lira olan kredi tutarımızı 875 bin liraya, taşınma desteğimizi ise 100 bin liradan 125 bin liraya çıkarıyoruz." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Daha önce 700 bin lira olan hibemizi 875 bin liraya; yine 700 bin lira olan kredi tutarımızı 875 bin liraya, taşınma... - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?