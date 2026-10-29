Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, 2026 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görülen isimlere teşekkür - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, 2026 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görülen isimlere teşekkür

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, 2026 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görülen isimlere teşekkür
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görülen isimlere katkılarından dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen isimlere katkılarından dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2026 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen çok kıymetli ilim, kültür ve sanat erbabımıza ülkemize yaptıkları eşsiz katkılar için şükranlarımı sunuyor, gönül ve fikir dünyamızın yıldızlarından Ahmed-i Hani'yi rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Recep Tayyip ErdoğanPolitikaSon Dakika

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