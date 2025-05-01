Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bir kafeyi ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da kafede oturan vatandaşlarla çay içip sohbet etti. Bazı vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan, bir süre kafede vakit geçirdikten sonra ayrıldı. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da sürpriz kafe ziyareti - Son Dakika
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