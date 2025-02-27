Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğum gününü kutlayanlara teşekkür

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğum günü nedeniyle kendisini tebrik edenlere sosyal medya hesabı üzerinden teşekkür paylaşımı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Telefonla arayarak, mesaj yollayarak ya da sosyal medyada paylaşım yaparak Türkiye ve dünyanın dört bir yanından doğum günümü tebrik eden ve samimi temennilerini ileten tüm vatandaşlarıma, yol ve dava arkadaşlarıma, mevkidaşım dostlarıma, tüm kardeşlerime canıgönülden şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

Hizmete devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, "Bu aziz milletin bir ferdi olarak ülkemize hizmet etme şerefine nail olduğum için Rabb'ime hamdediyorum. Allah'ın izniyle, bu can bu tende oldukça 'daha adil bir dünya' için çalışmaya, 'her şey Türkiye için' diyerek yol yürümeye devam edeceğiz. Hep birlikte nice yıllara" ifadelerini kullandı. - ANKARA