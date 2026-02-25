Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan düşen F-16'yla ilgili ilk açıklama - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan düşen F-16'yla ilgili ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan düşen F-16\'yla ilgili ilk açıklama
25.02.2026 12:39  Güncelleme: 12:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan düşen F-16\'yla ilgili ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda Balıkesir'de düşen ve Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın şehit olduğu f-16 kazasıyla ilgili, "Şehit haberi derinden üzdü, gerekli inceleme başlatıldı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın ilk mesajı Balıkesir'de F-16 uçağının kaza kırıma uğramasına ilişkin oldu. Erdoğan açıklamasında, "Dün gece maalesef üzüntü verici bir haber aldık. Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığımızdan kalkan ve görev uçuşu yapan F-16 uçağımız kaza kırıma uğradı ve uçağımızın pilotu şehit oldu. Öncelikle kahraman şehidimiz Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehit haberi bizi derinden üzdü. Kazanın nedenlerinin tespitine yönelik gerekli inceleme ve soruşturmalar başlatılmıştır. Şehit pilotumuzun ruhu şad, mekânı inşallah cennet olsun." dedi.

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan düşen F-16'yla ilgili ilk açıklama - Son Dakika

12:45
