Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'ye Togg hediye etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında başkent Addis Ababa'daki temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'ye beyaz renkli bir Togg marka otomobil hediye etti. - ADDİS ABABA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Etiyopya Başbakanı Ahmed Ali'ye Togg hediyesi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.