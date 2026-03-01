Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamaney için taziye mesajı - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamaney için taziye mesajı

01.03.2026 22:34
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayınladığı taziye mesajında, "Komşumuz İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in dün gerçekleşen saldırılar sonucunda hayatını kaybetmesinden üzüntü duydum. Sayın Hamaney'e Cenab-ı Allah'tan rahmet, kardeş İran halkına başsağlığı diliyor; ülkem ve milletim adına taziyelerimi iletiyorum. İran halkıyla birlikte bölgedeki tüm dostlarımızın, kardeşlerimizin hak ettiği huzura ve istikrara yeniden kavuşması, bölgemizde cereyan eden çatışma ortamının son bulması ve diplomasiye dönüş için Türkiye olarak çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: DHA

