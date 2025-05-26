Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden şarkıcı, şarkı sözü yazarı ve oyuncu İlhan Şeşen için taziye mesajı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:
"İcra ettiği müziği, besteleri ve oyunculuğuyla gönüllerde yer edinen değerli sanatçı Sayın İlhan Şeşen'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhum İlhan Şeşen'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine sabır, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlhan Şeşen için taziye mesajı - Son Dakika
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