Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'a taziye ve yardım teklifi

Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İran'dan üzücü haber aldık. Sayın Reisi ve beraberindekilerin helikopter kazasında vefa ettiklerini öğrendik. Reisi'ye ve diğer yetkililere Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Şahsım ve milletim adına İran halkına baş sağlığı diliyorum"

-"Tüm imkanlarımızla arama kurtarma çalışmalarına katkı vermeye hazır olduğumuzu belirttik. Akıncı ve helikopterimizi bölgeye sevk ettik. Kurtarma ekiplerimiz de bölgeye intikal etti"

-"Merhum Reisi'yi Ankara'da misafir etmiştik. Gerek ikili ilişkiler gerek bölge konularında reisi ile yakın diyalog içinde olduk. İran halkının huzuru için verdiği çabalara şahitlik ettim. İranlı kardeşlerimizin bu süreci suhulet ile yöneteceklerine inanıyorum. Biz de zor günlerinde kardeş İran halkının yanında olacağız"

- "Yargı adaylarımızın bir kısmının kurasını çekeceğiz. 1044 hakim ve savcımızı ülkemizin dört bir yanındaki görev yerlerine yolcu edeceğiz"

-"81 vilayeti ile bu ülkeyi çok sevmelerini istiyorum. İnşallah gittikleri yerlerde adalet sancağını yücelteceklerine inanıyorum"

-"Bugünkü törenle hakim savcı sayımızı 25 bine yaklaştırıyoruz. 9 bin 349 olan hakim savcı sayısını 2 buçuk kattan fazla artırdık"

-"Adalet teşkilatımızın personel sayısı 61 bin iken bugün 204 bini buldu. Adalet camiamıza güçlü destek verdik. Merdiven altı sistemden bugünkü koşullara ulaştık. Mahkeme kararlarındaki hataları en aza indirmek amacı ile istinaf mahkemelerini kurduk. Adalet kurumlarının modern mekanlar olmasına hassasiyet gösterdik"

-"Bina ve kadro haricinde kanuni düzenlemeler ile hukuk devletini güçlendirdik. Yargının bağımsız hareket edebilmesinin yasal altyapısını oluşturduk"

-"Engel teşkil eden vesayet araçlarını ortadan kaldırdık. Çok geniş yelpazede adalete erişimi kolaylaştıran tarihi reformlara imza attık"

-"Tecelli eden adalet birliğimizin huzurumuzun güvencesidir. Her mahkeme kararı sonrasında hak yerini buldu anlayışı ne kadar güçlenirse toplum da kendini emniyette hisseder"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki 26. Dönem Adli Yargı ve 16. Dönem İdari Yargı Kura Töreni'nde açıklamalarda bulundu.