Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a tebrik telefonu - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan İran\'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan\'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştü. Pezeşkiyan'ı tebrik edip görevinde başarılar dileyen Erdoğan, iki ülke arasındaki köklü ilişkilerin yeni dönemde de gelişmeye devam edeceğine inandığını söyledi.

08.07.2024 17:48
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonda görüştüğü İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ı seçim zaferinden dolayı tebrik etti.

ERDOĞAN, İRAN'IN YENİ LİDERİYLE İLK KEZ GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ı telefonla aradı. Erdoğan görüşmede Pezeşkiyan'ı seçimlerde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a tebrik telefonu
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan

"TÜRKİYE VE İRAN ARASINDAKİ İLİŞKİLER ELE ALINDI"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ve İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve İran ilişkilerinin köklü geçmişinden aldığı güçle yeni dönemde de her alanda gelişmeye devam edeceğine inandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı seçilen Pezeşkiyan'ı seçim zaferinden ötürü tebrik ederken yeni görevinde başarılar diledi."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a tebrik telefonu
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Mesud Pezeşkiyan, İran, Diplomasi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a tebrik telefonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Murat Çevre: İlişkiler daha iyi düzeyde olur .inşallah Molalar bu adama suikast yapmaz 3 1 Yanıtla
    Hursit Yavas: Humeyni oranın asıl lideridir. Onun onayı olmadan kimse başkan olamaz . Humeyni kimdir kimin maşasıdır araştır ! 1 0

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a tebrik telefonu - Son Dakika
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