Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''İran'' sorusuna tek kelimelik yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''İran'' sorusuna tek kelimelik yanıt

Haberin Videosunu İzleyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan \'\'İran\'\' sorusuna tek kelimelik yanıt
11.03.2026 14:39  Güncelleme: 14:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan \'\'İran\'\' sorusuna tek kelimelik yanıt
Haber Videosu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısı sonrası gazetecilerin ''İran mesajı aldı mı?'' sorusuna ''İnşallah'' diye yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, "İran gerekli mesajı aldı mı?" sorusuna "İnşallah" diye cevap verdi.

SERT SÖZLERLE İKAZ ETMİŞTİ

Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada İran'dan ateşlenen ve Türkiye'nin hava sahasını ihlal eden füzenin ardından Tahran'ı net sözlerle ikaz etmişti.

"YANLIŞ VE PROVOKATİF ADIMLAR..."

"Samimi uyarılarımıza rağmen Türkiye'nin dostluğunu zora sokacak son derece yanlış ve provokatif adımlar atılmaya devam ediliyor" diyen Erdoğan, Türkiye ile İran arasındaki bin yıllık komşuluk ve kardeşlik hukukuna gölge düşürecek bir hesabın içine girilmemesi gerektiğini vurgulamıştı.

PEZEŞKİYAN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün de İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile karşı tarafın talebine binaen bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Görüşmede, diplomasi kapısının açılmasına ihtiyaç olduğunu, Türkiye'nin bunu sağlamak için çaba harcadığını ifade eden Erdoğan, İran'a yönelik hukuksuz müdahaleleri ve İran'ın bölgedeki kardeş ülkeleri hedef almasını doğru bulmadıklarını, bilakis kardeş ülkeleri hedef almanın hiç kimsenin faydasına olmadığını ve bunların sonlandırılması gerektiğini belirtmişti.

Politika, Gündem, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''İran'' sorusuna tek kelimelik yanıt - Son Dakika

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park’ta TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park'ta
Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı
Hürmüz’de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf’tan ABD’ye ’’PlayStation’’ göndermesi Hürmüz'de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye ''PlayStation'' göndermesi
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Vicdanımızı ne zaman kaybettik Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti Vicdanımızı ne zaman kaybettik! Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda

15:10
Taliban’dan dünyayı ayağa kaldıran karar
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıran karar
15:10
İran’dan ABD’ye büyük darbe İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
İran'dan ABD'ye büyük darbe! İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
15:03
İran işi şova döktü “İşte sonuçları“ deyip bu kareleri yayınladılar
İran işi şova döktü! "İşte sonuçları" deyip bu kareleri yayınladılar
14:56
İspanya, İsrail’deki Büyükelçisini geri çekti
İspanya, İsrail'deki Büyükelçisini geri çekti
14:20
Altında dananın kuyruğu kopuyor: Gözler saat 15.30’a çevrildi
Altında dananın kuyruğu kopuyor: Gözler saat 15.30'a çevrildi
13:51
TBMM’ye sunuldu: Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
TBMM'ye sunuldu: Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 15:20:18. #.0.5#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''İran'' sorusuna tek kelimelik yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.