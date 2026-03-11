Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan \'\'İran\'\' sorusuna tek kelimelik yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, "İran gerekli mesajı aldı mı?" sorusuna "İnşallah" diye cevap verdi.

SERT SÖZLERLE İKAZ ETMİŞTİ

Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada İran'dan ateşlenen ve Türkiye'nin hava sahasını ihlal eden füzenin ardından Tahran'ı net sözlerle ikaz etmişti.

"YANLIŞ VE PROVOKATİF ADIMLAR..."

"Samimi uyarılarımıza rağmen Türkiye'nin dostluğunu zora sokacak son derece yanlış ve provokatif adımlar atılmaya devam ediliyor" diyen Erdoğan, Türkiye ile İran arasındaki bin yıllık komşuluk ve kardeşlik hukukuna gölge düşürecek bir hesabın içine girilmemesi gerektiğini vurgulamıştı.

PEZEŞKİYAN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün de İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile karşı tarafın talebine binaen bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Görüşmede, diplomasi kapısının açılmasına ihtiyaç olduğunu, Türkiye'nin bunu sağlamak için çaba harcadığını ifade eden Erdoğan, İran'a yönelik hukuksuz müdahaleleri ve İran'ın bölgedeki kardeş ülkeleri hedef almasını doğru bulmadıklarını, bilakis kardeş ülkeleri hedef almanın hiç kimsenin faydasına olmadığını ve bunların sonlandırılması gerektiğini belirtmişti.