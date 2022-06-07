Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karakoç ve Zarifoğlu paylaşımı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karakoç ve Zarifoğlu paylaşımı

07.06.2022 17:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karakoç ve Zarifoğlu paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kalemlerinden taşan büyük sevdaların, ömürlerine sığmayan büyük davaların iki güzel adamı, edebiyatımızın usta sanatçıları Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nu vefatlarının yıl dönümünde rahmetle, hasretle yad ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kalemlerinden taşan büyük sevdaların, ömürlerine sığmayan büyük davaların iki güzel adamı, edebiyatımızın usta sanatçıları Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nu vefatlarının yıl dönümünde rahmetle, hasretle yad ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Edebiyatı'nın usta sairleri Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nun vefatlarının yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kalemlerinden taşan büyük sevdaların, ömürlerine sığmayan büyük davaların iki güzel adamı, edebiyatımızın usta sanatçıları Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nu vefatlarının yıl dönümünde rahmetle, hasretle yad ediyorum."

(Hülya Keklik/İHA)

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Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karakoç ve Zarifoğlu paylaşımı - Son Dakika

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