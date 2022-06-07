Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Edebiyatı'nın usta sairleri Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nun vefatlarının yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karakoç ve Zarifoğlu paylaşımı - Son Dakika

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