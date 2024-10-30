Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kürtlere Mesaj: 'Samimiyetle Tutunun'

Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sevgili Kürt kardeşlerim senden bu eli samimiyetle tutmanı bekliyoruz"

-Cumhurbaşkanı Erdoğan:

-"Terörle siyaset olmaz"

- "Türkiye hukuksuzluğu hizmet edenlere izin vermez"

-"Terör örgütü mensupları Esenyurt'u kasıp kavururken bundan rahatsız olmayacaksın. Mevcut yönetime destek vereceksin. Attığımız adımlardan geri durmayacağız. Sayın Özel, benim Kürt kardeşim bölücü terör örgütü üzerinden sahnelenen oyunu görmektedir"

-"Türk Kürt olmadan, Kürt te Türk olmadan yaşayamaz"

-"Türk Kürt Kardeşliğimizi biz hep birlikte savunduk bunlar Malazgirt Zaferi'nin, Kudüs'ün fethinin intikamını almak istiyorlar

"Siyasetimizi 23 yıllık bir gecikmeden sonra olsa da kardeşliğe katkı sağladığı için Sayın Özel'i tebrik ediyorum"