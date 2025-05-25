CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Şair Necip Fazıl Kısakürek'ın ölümünün 42'nci yıl dönümü nedeniyle taziye mesajı yayınladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Eserleriyle, fikirleriyle, ufku ve mücadele azmiyle bugün bile kitlelere tesir eden, yön veren, yol gösteren Üstat Necip Fazıl'ı vefatının 42'nci yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Mevla, üstadımızın mekanını cennet eylesin" ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Necip Fazıl Kısakürek için taziye mesajı - Son Dakika
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