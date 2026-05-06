Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OECD 2026 Beceriler Zirvesi'nde önemli açıklamalar - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OECD 2026 Beceriler Zirvesi'nde önemli açıklamalar

06.05.2026 02:25
Tuğçe SEZER ODABAŞI-Şevval CİNDİR/İSTANBUL, - 'OECD 2026 Beceriler Zirvesi'nin açılış programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Konuşmamın hemen başında bir hususun altını çizmek istiyorum. Sizlerin de takip ettiği üzere dünyamız teknolojinin ve yapay zekanın öncülüğünü yaptığı keskin bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Bu değişimin insanlığa neler kazandırdığının, neler kaybettirdiğinin hesabını elbette akademisyenlerimiz çok boyutlu bir şekilde yapmaktadır. Ama şunu hepimiz çok net biçimde görebiliyoruz, önüne çıkanı sürükleyen bu değişim dalgasını durdurmak, değişime set çekmek mümkün değil. Fakat değişimi doğru okumak, doğru yönlendirmek ve sağlıklı bir şekilde yönetmek bizim elimizdedir. Dahası bu, biz karar alıcıların asli vazifelerinden biridir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ile OECD arasındaki yakın iş birliğinin tezahürü olan bu zirvenin, beceriler alanında küresel diyalog için güçlü bir zemin oluşturacağını düşünüyorum. İnsanlığın ortak sınamalarına karşı ortak çözüm yolları geliştirmenin daha önce hiç olmadığı kadar kritik dönemde olduğu bir dönemin içindeyiz. Özellikle istihdam alanında ezberlerin bozulduğuna şahit oluyoruz. Teknolojide yaşanan gelişime paralel olarak üretim biçimleri değişiyor, meslekler dönüşüyor, bazı işler hükmünü yitirirken yeni iş alanları ortaya çıkıyor. İçinde bulunduğumuz dönemde ülkelerin başarısını belirleyecek unsurun beşeri sermayelerin niteliği olacağı anlaşılıyor. Zirvenin ana temasının 'Nesiller Arası Yeteneğin Ortaya Çıkarılması' olarak belirlenmesini bu bakımdan çok isabetli buluyorum. Beceriler Zirvesi'nin başarılı geçmesini diliyor, farklı oturumlarda yapılacak değerlendirmelerin şimdiden hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Politika, Son Dakika

