Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'in mezar başındaki rakılı görüntülerine sert yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'in mezar başındaki rakılı görüntülerine sert yorum

24.12.2025 15:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Özgür Özel\'in mezar başındaki rakılı görüntülerine sert yorum
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kamer Genç'in mezarı başında rakı içtiği görüntüler hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kabristanda kadeh tokuşturmayı maharet zanneden birisinden yurtdışında diplomatik temas beklemek beyhude bir uğraştır. Kendi milletvekiline saygı duymayan, milletine saygı duyar mı? Allah CHP'li vatandaşlara sabır, bunlara akıl fikir versin" dedi.

AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kamer Genç'in mezarı başında rakı içtiği görüntüler hakkında da konuştu.

"KABRİSTANDA KADEH TOKUŞTURMAYI..."

"Sayın Özel ülkesini yabancılara kötülemeyi belki kendisine yakıştırabilir, ama biz bunu Türkiye'nin ana muhalefet partisine ve genel başkanına asla yakıştıramıyoruz" diyerek söze başlayan Erdoğan, "Batı karşısındaki bu kompleksli tavrı ben içime sindiremiyorum. Cumhuriyet Halk Partili vatandaşlarımın da böyle bir ezikliği, böyle bir lakaitliği kendi gönül dünyalarında kabul etmediklerine inanıyorum. Hoş daha mezar başında nasıl davranacağından habersiz. Kabristanda kadeh tokuşturmaya maharet zanneden birisinden yurt dışında diplomatik temas beklemek beyhude bir uğraştır. Allah CHP'li vatandaşlara sabır, bunlara akıl fikir versin" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET MESAJI

2026 yılı için 28 bin 75 lira olarak açıklanan asgari ücret rakamına da değinen Erdoğan, "2026 yılı için 28 bin 75 lira olarak açıklanan yeni asgari ücretin işçi ve işverenlerimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Böylece net asgari ücret geçtiğimiz yıla göre yüzde 27 oranında artmış oldu. Ayrıca asgari ücret desteğini önümüzdeki yıl bin 270 lira olarak uygulamayı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (37)

  • Birol Kaya Birol Kaya:
    Bize ne asgari ücret ne olacak gündem değiştırmek olayları.. 244 14 Yanıtla
  • batu kork batu kork:
    Gundem degistirme yapilan ayip ona ait herkes kendinden sorumlu ama emekli ve ssk li lara yapilan ne 211 12 Yanıtla
  • Mahmut EFE Mahmut EFE:
    binlerce asgari ücretlinin önünde et yemeye benzemiş. kınıyorum 169 52 Yanıtla
  • Mahmut EFE Mahmut EFE:
    yorumlara tahammül yok di mi? siliyor veya yayinlamiyirsunuz. sizde emir mi alıyorsunuz yoksa korkuyor musunuz? 102 19 Yanıtla
    Talat Tekelioğlu Talat Tekelioğlu:
    onlar en büyük yalaka sadece akpli yalayıcıların yorumlarını paylaşıyorlar 40 7
    Talat Tekelioğlu Talat Tekelioğlu:
    yalayarak geldi bugünlere abisi idare et ilk seçimde bu fırıldakta dönecek 24 7
    Mahmut EFE Mahmut EFE:
    özür dilerim yayinlamissiniz 8 3
    Erdogan Metin Erdogan Metin:
    Mal Talat sen hiç normal bir yorumda bulunmazmisin 1 6
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    hani enflasyona ezdirmeyevektiniz. enflasyon yüzde 27 mi şimdi ? 53 4 Yanıtla
