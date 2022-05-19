Cumhurbaşkanı Erdoğan, THY Avrupa Ligi'nde finale yükselen Anadolu Efes'i kutladı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, THY Avrupa Ligi'nde finale yükselen Anadolu Efes'i kutladı

19.05.2022 22:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, THY Avrupa Ligi'nde finale yükselen Anadolu Efes'i kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, THY Avrupa Ligi'nde finale yükselen Anadolu Efes'i tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, THY Avrupa Ligi'nde finale yükselen Anadolu Efes'i tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan ve Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ı telefonla arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımını yenerek finale yükselen takımı tebrik edip, başarı dileklerini iletti.

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Kaynak: AA

Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

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