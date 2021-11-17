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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Talas Belediyesi'ne ödül - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Talas Belediyesi'ne ödül

17.11.2021 10:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Talas Belediyesi'ne ödül

Gençlere yönelik başarılı projeleri ile Tam Bana Göre Festival'ine katılan Kayseri'nin Talas Belediyesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ödül.AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın Başkent Millet Bahçesi'nde gençlere yönelik düzenlediği 'Tam Bana Göre Festival'i başladı.

Gençlere yönelik başarılı projeleri ile Tam Bana Göre Festival'ine katılan Kayseri'nin Talas Belediyesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ödül.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın Başkent Millet Bahçesi'nde gençlere yönelik düzenlediği 'Tam Bana Göre Festival'i başladı. Birçok belediyenin gençlere yönelik yaptığı projelerle katıldığı festivale katılan Kayseri'nin Talas Belediyesi 'Genç Talas' projesi ile ödüle layık görüldü.

Gençlere yönelik birçok projeyi içinde barındıran 'Genç Talas' projesinin ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teslim edildi.

"Talas, öğrenci ve akademisyen şehri"

Talas ilçesinde gençlere yönelik birçok projeye imza attıklarını belirten Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Kayseri Üniversitesinin ve Erciyes Üniversitesinin bulunduğu Talas ilçemiz büyük bir üniversite öğrencisi ve akademisyen şehri. 171 bin nüfusun yarıdan fazlası öğrenci ve akademisyen. Dolayısıyla biz önce 7/24 kütüphane ve Kültür Merkezi ile başladık. Ödüle layık görülmemizin bir sebebi bir başka sebebi ise e- spor takımı kurduk. Türkiye'nin ilk hem erkek hem bayanlarda lisanslı e-spor takımı Talas Belediyesi'ne ait olmuş oldu.

Bir projede Sporcu Fabrikası. Fabrikayı üretim anlamında kullandık. Şuanda 2 binin üzerinde gencimiz, çocuğumuz spor yapıyor bu isim altında. Bunun dışında Kayseri'ye öğrenci olarak gelen arkadaşların Kayseri'yi tanımaları, Türkiye'yi tanımaları, kendilerine bir spor, müzik, yabancı dil konusunda donanımlı olarak mezun olmasını sağlamak üzere birçok kurs açtık. Bu nedenle ödüle layık görüldük" ifadelerine yer verdi.

Talas'da gençler için birçok proje yolda

Gençlerle alakalı olarak birçok projenin yolda olduğunu söyleyen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Mesela Ali Dağı Rehabilitasyon Merkezi projemiz var. Bu projemizin yüzde 90'ı gençlerle alakalı. Orada havacılık sporları ile ilgili kurs merkezimiz olacak. Yamaç paraşütü, yelken kanat, maket uçak gibi kursları Ali Dağı'nda yapacağız. Yamaç paraşütçülerinin önünü açıyoruz. Gençler için adrenalin, kamp merkezleri olacak. Oranın dışında 100 bin metrekare Millet Bahçemiz önümüzdeki yıl yapılacak. Bunun yanında kurs merkezleri açılacak. Zincidere Göleti'nin tamamı gençlerle alakalı merkez olacak. Nüfusumuz ağırlıklı olarak genç olduğu için gençlerle ilgilenmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"15 Temmuz'da olduğu gibi hem devletini hem milletini kurtaracak bir gençlik"

Gençleri geleceğe hazırlamak için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirten Yalçın, "Gençler bizim gençlerimiz. Birileri 'Z Kuşağı' adı altında gençlerimizi bizden koparmaya çalışıyorlar. Ama bu öyle değil. 'Z Kuşağı' denildiği zaman tanım olarak ailesinden kopmuş, ailesine asi, ferdi çalışan, takım oyununa giremeyen, kendi geçmişinden kopuk insanlar tarif ediliyor. Ama kesinlikli öyle değil. Gençlik bizim gençliğimiz. 15 Temmuz'da olduğu gibi hem devletini hem milletini kurtaracak bir gençlik. Biz onları bir ayağı Anadolu'da diğer ayağı dünyanın her tarafında olan güzelliklerle, yeni teknoloji ve yeni bilgilerle donanımlı olarak gelecek kuşaklara hazırlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Talas Belediyesi, Kayseri, Talas, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Talas Belediyesi'ne ödül - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Talas Belediyesi'ne ödül - Son Dakika
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