Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danimarka Başbakanı Frederiksen ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Budapeşte'de Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile bir araya geldi. - BUDAPEŞTE
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