Cumhurbaşkanı Erdoğan: Darbecileri unutmayacağız ve affetmeyeceğiz - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Darbecileri unutmayacağız ve affetmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yaptığı konuşmada, darbecileri unutmayacaklarını ve affetmeyeceklerini belirtti. Erdoğan, üzerinden değil 64 sene asırlar bile geçse darbecilerin suçlarının affedilmeyeceğini vurguladı.

27.05.2024 12:43
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üzerinden değil 64 sene asırlar bile geçse darbecileri unutmayacağız ve affetmeyeceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Darbecileri unutmayacağız ve affetmeyeceğiz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Darbecileri unutmayacağız ve affetmeyeceğiz - Son Dakika
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