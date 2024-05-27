Cumhurbaşkanı Erdoğan: Darbecileri unutmayacağız ve affetmeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yaptığı konuşmada, darbecileri unutmayacaklarını ve affetmeyeceklerini belirtti. Erdoğan, üzerinden değil 64 sene asırlar bile geçse darbecilerin suçlarının affedilmeyeceğini vurguladı.
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27.05.2024 13:12:56. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Darbecileri unutmayacağız ve affetmeyeceğiz - Son Dakika
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