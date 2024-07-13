Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'ne iştirak etti. Törende, yarışmada dereceye giren fotoğrafların sahiplerine ödülleri takdim edildi.
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13.07.2024 20:51:15. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı - Son Dakika