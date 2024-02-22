Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'de vatandaşlara hitap edecek - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'de vatandaşlara hitap edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli\'de vatandaşlara hitap edecek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri programı kapsamında Denizli'de miting düzenleyecek. Miting saat 14.00'te Özay Gönlüm Bulvarı'nda gerçekleştirilecek ve alanda geniş güvenlik önlemleri alınmıştır.

22.02.2024 13:58
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri programı çerçevesinde Denizli'de vatandaşlara hitap edecek.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Denizli'de gerçekleştireceği mitingde vatandaşlara seslenecek. Özay Gönlüm Bulvarı'nda gerçekleştirilecek mitingin saat 14.00'da başlaması bekleniyor. Mitingin gerçekleştirileceği alanda polis tarafından geniş güvenlik önlemleri alınırken alana çıkan çok sayıda cadde ve sokak da güvenlik önlemleri çerçevesinde araç trafiğine kapatıldı. Mitingin yapılacağı alanda çok sayıda kontrol noktası oluşturulurken alana girmek isteyen vatandaşlar detaylı bir aramadan geçtikten sonra içeri girmelerine izin veriliyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, Son Dakika

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