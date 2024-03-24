Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir tarafta yaklaşan deprem tehlikesini umursamayanlar var. Diğer taraftan depreme hazırlanmak için planı, projesi hazır olanlar var." - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem tehlikesini umursamayanlar var, hazırlıklı olanlar da var - Son Dakika
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, kadınların her alanda daha fazla söz sahibi olmalarını destekleme ve onlara eşit fırsatlar sunmanın, temel öncelikleri arasında olacağını söyledi. Dağ, İzmir'de kadınların önündeki setleri kaldıracaklarını ifade ederek, kadınların iş gücüne katılımdan eğitime, sağlıktan, sosyal haklara kadar birçok alanda yaşadıkları sorunlara çözüm üretmek hepimizin ortak görevidir. Ayrıca, Dağ, kadınların kendi işlerini kurmalarına yardımcı olacaklarını belirterek, 0-7 yaş arası çocuğu olan annelere toplu ulaşımı ücretsiz kullanma imkanı getireceklerini bildirdi.
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Keçiören'de düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Mansur Yavaş'ın Londra'dan aldığı evle değişiyorsa anne ve babadan kalan tarlaları vermek istediklerini söyledi. Altınok, Yavaş'ın ahlaki boyutu olmayan iftiralar ve yalanlar attığını belirtti.
Yerel seçimlerde oy kullanacak olan yurttaşlar, seçmen bilgi kağıtlarını bugün itibarıyla alamayacaklar. Ancak, seçmen bilgi kağıdını almayanlar, YSK'nın internet sitesi veya e-devlet uygulaması üzerinden oy kullanacakları yer ve sandık bilgilerini öğrenebilecekler.
AK Parti Şırnak Belediye Başkan Adayı Mehmet Yarka, seçim sürecinde güçlü desteklerle yoluna devam ediyor. Şırnaklı ailelerden destek almayı sürdüren Yarka, kentin önde gelen aileleri tarafından yoğun ilgi ile karşılanıyor.
AK Parti'nin İzmir adayı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından eleştirildi. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamza Dağ'ı atadığını belirtti ve 'İzmir'e kayyum atamaya çalışıyor' şeklinde bir gönderme yaptı.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Küçükköy'de vatandaşlarla bir araya gelerek gelecek dönem projelerini anlattı. Ergin, coşkulu kalabalığa yeni dönem projelerini anlattı ve memleketine olan sevgisini dile getirdi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, sandık güvenliği konusunda çalışmaların tamamlandığını vurgulayarak destek istedi.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler'in Kurtuluş Mahallesi'nde yerli üretim fideleri vatandaşlara dağıttı. Çerçioğlu, yerli üretime sahip çıkmanın önemini vurgulayarak fide üretim kapasitesini artırmayı hedeflediklerini belirtti.
Balıkesir'i ziyaret eden eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, semt pazarına giderek vatandaşlarla bir araya geldi. Bol bol fotoğraf çektiren Akar, AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a destek açıklaması yaptı.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ata Tohumlarından üretilen fidelerin dağıtımını Efeler'in Kurtuluş Mahallesi'nde gerçekleştirdi. Vatandaşlar, Çerçioğlu'na Ata Tohumlarına sahip çıktığı için teşekkür etti.
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