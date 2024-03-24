Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem tehlikesini umursamayanlar var, hazırlıklı olanlar da var - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem tehlikesini umursamayanlar var, hazırlıklı olanlar da var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da yaptığı konuşmada, deprem tehlikesine karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirterek, bir tarafta deprem tehlikesini umursamayanların olduğunu, diğer taraftan ise depreme hazırlık için planı ve projesi hazır olanların bulunduğunu ifade etti.

24.03.2024 15:27
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir tarafta yaklaşan deprem tehlikesini umursamayanlar var. Diğer taraftan depreme hazırlanmak için planı, projesi hazır olanlar var." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, Politika, Son Dakika

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